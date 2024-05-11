BOLUSPOR – ÇORUM FK CANLI: Boluspor – Çorum FK maçı nereden, nasıl izlenir? Boluspor Çorum FK canlı yayın linki!

Boluspor – Çorum FK maçı nereden, nasıl izlenir? Sorusu, Boluspor – Çorum FK canlı yayın linkini araştırmakta olan kişiler tarafından arama motorlarında sorgulatılmakta. 14 Ocak Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Boluspor – Çorum FK maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Boluspor - Çorum FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Peki, Boluspor – Çorum FK maçı nereden, nasıl izlenir? İşte Boluspor Çorum FK canlı yayın linki!

BOLUSPOR – ÇORUM FK CANLI

Boluspor ile Çorum FK arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, 11 Mayıs Cumartesi günü saat 16:00'da başlayacak. Maçı canlı izlemek isteyenler için Bein Sports Max 1 ve beIN Sports Tod TV kanallarından yayınlanacak. Bein Sports Max 1'i Digiturk 82, Kablo TV 236 numaralı kanallardan veya Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izleyebilirsiniz. beIN Sports Tod TV'yi ise numaralı kanallardan veya Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izleyebilirsiniz. Maç, Bolu'da, Bolu Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşecek.