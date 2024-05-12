TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI CANLI (HD) İZLE!

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmeyi başaran Trabzonspor, sahasında İstanbulspor'u konuk ediyor. TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE

TRABZONSPOR-İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile İstanbulspor arasında Papara Park'ta oynanacak olan mücadele saat 19:00'dan itibaren beIN SPORTS 4'ten canlı olarak ekranlara gelecek.