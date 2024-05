Bitlis'te GSB Spor Okulları Futbol Antrenmanları Devam Ediyor

Bitlis'te GSB Spor Okulları kapsamında başlatılan futbol antrenmanları devam ediyor.

8 Ağustos Stadyumu'nda devam eden antrenmanlarla ilgili açıklamada bulunan Antreno"r Hasan Asilyürek, sporculara bir yandan antrenman yaptırarak, iyi birer sporcu olmalarını sağladıklarını ifade ederek aynı zamanda sporcuların sosyal, kültürel ve çevresel anlamda duyarlı olmalarına vesile olmaya çalıştıklarını söyledi. Antrenmanlarda sporculara futbolun temel kurallarının yanı sıra iyi birer birey olmaları için gerekli eğitimlerin verildiğini belirten Asilyürek, "En önemli kazanım ve yatırım temiz bir kalp, güzel ahlak, düzgün karakter ve iyi huydur. Çok şükür tüm sporcularımızın ahlakına, karakterine, çevre uyumuna, samimiyetlerine, yüzlerinin kalpleri kadar temiz ve masum olduğuna bütün kalbimle ve samimiyetimle inanıyorum" dedi.

Her çocuğun temiz ve günahsız doğduğuna ancak bulunduğu ortama ve yetiştiği çevreye göre değiştiğine dikkat çeken Hasan Asilyürek, "Kötü çocuk yoktur. İyi olmayan anne ve baba vardır. Kötü öğrenci ve sporcu yoktur. İyi olmayan öğretmen ve antrenörler vardır. Her çocuk temiz, hatasız ve günahsız doğar. Ancak bulunduğu ortama ve yetiştiği çevreye göre ya kömüre ya da elmasa dönüşür. Allah bizleri her daim bunun bilincinde olan ve buna göre hareket eden anne, baba, öğretmen ve antrenörlerden eylesin" ifadelerini kullandı. - BİTLİS