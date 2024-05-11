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Balıkesirspor'un eski futbolcusu ve teknik direktörü Can Cangök hayatını kaybetti

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Uzun yıllar futbolcu olarak Balıkesirspor'da forma giyen ve teknik direktörlük yapmış olan Can Cangök, ani bir rahatsızlık sonucunda vefat etti. Cangök'ün cenazesi Zağnospaşa Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Uzun yıllar futbolcu olarak formasını giydiği Balıkesirspor'da teknik direktör olarak da görev yapan Can Cangök (60), geçirdiği ani rahatsızlık sonucunda hayatını kaybetti.

Balıkesirspor'un eski kaptanlarından, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı Can Cangök'ün cenazesi, ikindi vakti Zağnospaşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Çınarlıdere Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Balıkesirspor'un resmi resmi sitesinden Can Cangök için yayımlanan taziye mesajında, " Balıkesirspor'umuzun eski futbolcu ve teknik direktörlerinden Can Cangök'ü kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Kırmızı-beyazlı kulübümüzün efsaneleri arasına adını çoktan yazdıran merhum Cangök'e Allah'tan rahmet, akrabaları, yakınları, sevenleri ve tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz."

1960 doğumlu Can Cangök futbola Balıkesirspor'da başladı ve burada uzun yıllar forma giydi. 1992 yılında futbolu bırakan Cangök, kariyerinde Balıkesirspor dışında Rizespor'da da oynadı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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