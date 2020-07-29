İFAP'tan halı saha açıklaması İstanbul Futbol Antrenörleri Platformu (İFAP), halı sahaların korona virüs salgınından dolayı kapalı olduğu için işsiz kaldıklarını ve artık işlerini yapmak istediklerini söyledi.

İstanbul Futbol Antrenörleri Platformu (İFAP), halı sahaların korona virüs salgınından dolayı kapalı olduğu için işsiz kaldıklarını ve artık işlerini yapmak istediklerini söyledi.

Korona virüs salgınından dolayı işsiz olan ve halı sahaların kapalı olmasından kaynaklı olarak işlerin yapamayan futbol antrenörleri sorunlarını duyurmak ve çözüm talep etmek için Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

İstanbul Futbol Antrenörleri Platformu yöneticilerinden Özgür Göynü, Türk futboluna yeni yetenekler kazandırabilmek için yıllarca emek veren futbol antrenörleri olarak 13 Mart'tan bu yana işsiz durumda olduklarını söyleyerek, "Yetenekli oyuncularımız evlerinde tablet ve telefonlar mahkum, sosyo-kültürel yozlaşmanın pençesinde, kas iskelet sistemi bozukluklarına doğru ilerliyor. Biz amatör küme takımlarında çalışan antrenörler olarak profesyonel oyuncuların yüzde 65'ini yokluk içerisinde yetiştirip, Türk futboluna sunduk. Avrupa'da pandemi süreci bizden daha ağır geçen ülkelerde bile futbol tesisleri, halı sahalar açık, futbol altyapıları antrenmanları yapılabiliyor. Ülkemizde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı, il, ilçe spor müdürlükleri ile birçok ilçe belediyesi bağlı bulundukları bölgelerde yaz spor okulları açıyorlar. Hem de bize yasak olan futbol sahalarında çalışıyorlar. Biz de artık çalışmak, üretmek, ailelerimizi geçindirmek istiyoruz. İstisnasız her tür kural ve denetime uymaya hazırız. Beş aylık sorununuza çözümler üretilmesini bekliyoruz" dedi.

(İHA)

Açıklamaların ardından 4 Ağustos itibariyle tesislerde antrenmanlara başlanabileceği duyuruldu.

Kaynak: İHA