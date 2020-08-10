Bulgaristan'daki orman yangını Türkiye sınırına ulaştı
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Bulgaristan'daki orman yangını Türkiye sınırına ulaştı

Bulgaristan sınırında çıkan orman yangını dört gündür söndürülemezken alevler Türkiye sınırında 30 kilometre uzunluğunda devam ediyor.

10.08.2020 00:27 | Son Güncelleme: 10.08.2020 01:20

Bulgaristan sınırında çıkan orman yangını dört gündür söndürülemezken alevler Türkiye sınırında 30 kilometre uzunluğunda devam ediyor. Edirne Valiliği, "Yangın sınırımıza ulaştı ancak topraklarımıza sıçraması engellendi" açıklamasında bulundu.

Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Hasköy bölgesinde başlayan ve rüzgarlı havanın etkisiyle yayılan orman yangınının ülkemizi etkilememesi için gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

YANGIN 30 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

Yangının Hamzabeyli sınır kapısından Büyükismailçe köyüne kadar olan bölgenin karşı tarafında Bulgaristan sınır hattı boyunca 30 kilometre uzunluğundaki bir alanda devam ettiği ifade edilen açıklamada, yangının belli yerlerde Türkiye sınırına kadar ulaştığı ve alınan tedbirler neticesinde Türkiye topraklarına sıçramasının engellendiği belirtildi.

GÜVENLİK ŞERİDİ OLUŞTURULDU

Önlem amaçlı iş makinaları ile sınır hattında 32.5 kilometre uzunluğunda güvenlik şeridinin oluşturulduğu vurgulanan açıklamada, yangının yeni yayıldığı bölgelerde ise sınıra 1.5 ile 3 kilometre mesafe olduğu ifade edildi.

Açıklamada, yangın nedeniyle Edirne Valiliği AFAD Müdürlüğü bünyesinde 24 saat esası ile görev yapacak kriz merkezi kurulduğu ve müdahale ve önleme çalışmaları için 9 kamu kurumundan 52 araç ve 224 personelin olay yerinde görev yaptığı vurgulandı.

(İHA)

Bulgaristan'daki orman yangını Türkiye sınırına ulaştı

Kaynak: İHA

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