Üye Girişi
Haberler

Ankara'da bir besi çiftliğinde yangın çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan bir besi çiftliğinde kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların saman balyalarını tutuşturması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Ankara'da bir besi çiftliğinde kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların saman balyalarını tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Sincan'ın Ahi Evran Mahallesi'ndeki bir besi çiftliğinde tadilat sırasında iddialara göre kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar, istiflenmiş saman balyalarına sıçradı. Kısa sürede tutuşan samanlar yanmaya başlarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekipler tarafından kontrol altına alınarak, kısa sürede söndürüldü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Ankara Sincan 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title