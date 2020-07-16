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BIST100 yüzde 0.91 yükseldi, dolar 6.85 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe günü 118 bin 684 puan ve 119 bin 451 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 91 artışla 118 bin 807 puanda kapandı.

BIST100 yüzde 0.91 yükseldi, dolar 6.85 lirada
16.07.2020 18:09 | Son Güncelleme: 16.07.2020 18:20

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe günü 118 bin 684 puan ve 119 bin 451 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 91 artışla 118 bin 807 puanda kapandı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.20, BIST Mali Endeks yüzde 0.86, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.44 artıdaydı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Covid-19 pandemisi nedeniyle geçen dört ayda aldığı olağanüstü önlemlerin ardından para politikasında değişiklik yapmadı.

ECB Yönetim Konseyi'nden yapılan açıklamada, mevduat faizi oranının "eksi yüzde 0.5" ve politika faizinin de "sıfırda" tutulduğu belirtildi. Açıklamada, pandeminin ekonomide yol açacağı daralma ile mücadele için uygulanmaya başlanan, 1.35 trilyon euro tutara kadar tahvil alım programının (PEPP) büyüklüğünde değişiklik yapılmadığı belirtildi.ECB faiz kararının açıklanmasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan ECB Başkanı Christine Lagarde, "iddialı ve koordineli bir mali duruşun kritik önemde olduğunu" söyledi.Lagarde, Covid-19 kaynaklı ekonomik krize karşı çalışanlara, işletmelere ve hükümetlere destek olmak için alınan mali önlemlerin, "geçici ve hedefli" olması gerektiğinin altını çizdi.Lagarde, ECB Yönetim Konseyi'nin, Avrupa Komisyonu'nun yeni destek mekanizması "Yeni Nesil AB"yi olumlu karşıladıklarını söyledi ve Avrupalı liderleri bloğun ekonomilerini "gençleştirmeye" yardımcı olacak paket üzerinde "hızlı bir anlaşma sağlamaya" çağırdı.Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 517/527 düzeyindeydi. Gösterge 10 yıllık tahvilde ise Cuma günü son işlem yüzde 12.72 oldu.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8484 lira ve en yüksek 6.8631 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,euro en düşük 7.8069 lira ve en yüksek 7.8502 lirayı gördükten sonra, 7.84 – 7.85 lira aralığında,sterlin en düşük 8.5907 lira ve en yüksek 8.6449 lirayı gördükten sonra 8.64 – 8.65 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.1378 - 1.1442 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1436 düzeyindeydi.Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, forex piyasası analizinde, lirada bant hareketinin sürdüğüne dikkat çekerek, "Haziran ayı ortasından bu yana son derece sakin bir seyir izleyerek 6.85 merkezli bir bant içinde işlem gören dolar/liranın görünümü anlamlı bir değişime işaret etmemeye devam ediyor" dedi ve ekledi: "Ancak kurun 6,86'nın üzerinde daha çok kalmaya başlamasının yanında zaman zaman 6.87'nin de üzerini test etmeye yönelmesi yukarı yönlü risklerin geçerliliğini koruduğunu işaret ediyor. "Ancak korona virüs endişelerinin hafiflemesi ile küresel risk iştahının iyileşmesi durumunda bunun limitli olsa da liraya yansımalarının pozitif olduğunu görebiliriz. 

"Bu noktada Türkiye'nin 5 yıl vadeli CDS primindeki değişimleri de yakından izliyoruz."


Kaynak: DHA

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