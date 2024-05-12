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Emekliye zam yapılsaydı AK Parti seçimden birinci parti çıkar mıydı? Son ankette çarpıcı sonuç

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CHP'nin yüzde 37.7 ile birinci parti çıktığı 31 Mart seçim sonuçlarında emekli maaşlarına zam yapılmamasının etkisine dair anket yapıldı. Metropoll araştırma şirketi 2 binden fazla kişiye "Emekli maaşına zam yapılsaydı AK Parti yerel seçimden birinci parti olarak çıkar mıydı?" diye soruldu. Ankete katılanların yüzde 48,2'si "Evet, çıkardı" yanıtını verirken yüzde 45,9'luk kesimse "Hayır, çıkmazdı" yanıtını verdi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti ikinci parti konumuna gerilerken, sonuçlarda emeklilerin tepkisinin etkili olduğu yorumları yapıldı.

"İDDİALI SÖYLEMLERDE BULUNANLAR DİKKATLİ OLMALI"

Metropoll araştırma şirketi bu konuda bir anket yaptı. İktidarın emeklilere beklediği zammı yapmamasının 31 Mart yerel seçim sonuçlarına etkisini ölçen anketi Metropoll'un kurucusu Özer Sencar, "Ne CHP'nin beklenmeyen boyuttaki büyük zaferi ne de AK Parti'nin şok edici hezimeti konusunda geleceğe yönelik iddialı söylemlerde bulunanlar dikkatli olmalılar" diyerek paylaştı.

"HAYIR" DİYENLERİN ORANI YÜZDE 45,9'DA KALDI

Anket, 17-24 Nisan tarihleri arasında 28 ilde toplam 2 bin 235 kişiyle gerçekleştirildi. Ankette, katılımcılara, "Sizce emekli maaşlarına zam yapılsaydı AK Parti yerel seçimden birinci parti olarak çıkar mıydı?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 48,2'si "evet, çıkardı" dedi. "Hayır, çıkmazdı" diyenlerin oranı ise yüzde 45,9'da kaldı. Yüzde 5,9'u ise "fikrim yok/cevap yok" dedi.

Ankette, bu yanıtların partilere göre analizi de yer aldı. Buna göre, AK Partililerin yüzde 66'sı "evet" yanıtı verdi. CHP'ye oy verenlerde ise bu oran yüzde 38,2. Diğer partilerde "Zam yapılsaydı AK Parti birinci parti çıkardı" görüşünde olanların oranları şöyle:

MHP: Yüzde 62.7

DEM Parti: Yüzde 31.6

İYİ Parti: Yüzde 40.3

Diğer partiler: Yüzde 54.9

Protesto: Yüzde 41

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (6)

İsm:

Özellikle çok düşük alan memur emeklilerinden ben dahil oy verilmedi. Bundan sonra zaten beklentimiz kalmadı,yeni seçimi bekliyoruz.

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Emin :

Çok düşük alıyorum diye kızanlar. Kaç para pirim ödediniz ki kaç para bekliyorsunuz? Tavandan pirim yatıranların günahı ne?

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Behlüldane :

Bu anketi ben bile nazarı itibara almıyorum Bunlar sadece aparat

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Kurtulus Tug:

Geçmişi çabuk unutanlar tam sopalık sınız !

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Zeki null:

kademeli emeklilik çıkmadıktan sonra hayatta oy alamaz benden ve bu ekipten

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Zübeyir Kıvrak:

HALK PİYASANIN DURUMUNA VE ALIM GÜCÜNE BAKAR...ALIM GÜCÜ NORMALE GELİRSE NEDEN OLMASIN...HALK İKTİDARA BİR DERS VERDİ...ŞİMDİ HALKIN DERSE İHTİYACI VAR ONUDA DÜNÜN MUHALEFETİ BUGÜNÜN BİRİNCİ PARTİSİ VERECEK... ALINACAK DERSE GÖRE DEĞERLENDİRME YAPILIR...

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