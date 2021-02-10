Beypazarı'ndaki bazı mağaraların tahrip edildiği iddiası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Beypazarı'ndaki bazı mağaraların tahrip edildiği iddiası

10.02.2021 14:09 | Son Güncelleme: 10.02.2021 14:12
Beypazarı'ndaki bazı mağaraların tahrip edildiği iddiası

Beypazarı ilçesindeki bazı mağaraların define arayan kişilerce tahrip edildiği öne sürüldü.

Beypazarı ilçesindeki bazı mağaraların define arayan kişilerce tahrip edildiği öne sürüldü.

İlçe merkezine 15 kilometre mesafedeki Köşebükü mahallesinin muhtarı Muammer Köksal, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin tarihi mekanlarıyla ilgi çektiğini söyledi.

Bölgedeki bazı mağaraların son zamanlarda define arayan kişilerce tahrip edildiğini savunan Köksal, şöyle konuştu:

"Yetkililerden burada geniş kapsamlı bir araştırma yapmasını istiyoruz. Tam anlamıyla hangi dönemlerde, çağda, hangi medeniyete ev sahipliği yaptığının belirlenmesinin akabinde, mağaralar turizme kazandırılabilir. Bu değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmalıyız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Pervin Buldan Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ali Sunal Selami Şahin Bülent Serttaş Hüner Coşkuner
Spor Arda Turan Hakan Kutlu Ünal Karaman Tolga Ciğerci Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kar Ölü Türk Uzay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beypazarı'ndaki bazı mağaraların tahrip edildiği iddiası - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 14:14:45. #1.14#
title