Zafer Partisi 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Belediye Başkan adaylarını tanıtmıştı. Ankara- Beypazarı Belediye Başkan adayı Feyyaz Berkan Aşutli'nin kim olduğu merak ediliyor. Peki, Feyyaz Berkan Aşutli kimdir? Zafer Partisi Ankara-Beypazarı Belediye Başkan adayı Feyyza Berkan Aşutli kaç yaşında, nereli?

FEYYAZ BERKAN AŞUTLİ KİMDİR?

Zafer Partisi'nin Beypazarı Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.