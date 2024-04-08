Beypazarı'nda Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yılı törenle kutlandı

Beypazarı ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğüne vekalet eden Başkomiser Özgür Seyhan ve polisler tarafından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Seyhan ve beraberindekiler ardından şehitlik ziyaretinde bulanarak, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı, dua okudu.

Başkomiser Özgür Seyhan, törenden sonra Emniyet Müdürlüğünde tebrikleri kabul etti.