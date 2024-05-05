Beypazarı ilçesinde trafik ekipleri sürücülere uyarıda bulunuyor

Beypazarı ilçesinde polis ve jandarma trafik ekipleri, Trafik Haftası dolayısıyla sürücülere uyarıda bulunuyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, hafta dolayısıyla denetimde bulundu.

Polis ve jandarmanın yaptığı denetim ve uygulamalarda, sürücülerin araçları ile ilgili eksiği bulunup bulunmadığı, emniyet kemerinin takılı olup olmadığını kontrol edilirken, kurallara uyanlara teşekkür edildi.