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Mansur Yavaş Beypazarı'nda seçim çalışmalarına devam etti

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, seçim çalışmalarına Beypazarı ilçesinde devam etti.

Hanlar Önü Meydanı Bankalar Caddesi'nde düzenlenen mitingde konuşan Yavaş, anne ve baba, bütün aile bireylerinin geçimiyle sağlığıyla eğitimiyle nasıl ilgileniyorsa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının da 6 milyonun hiçbirini ayırmadan onların bütün ihtiyaçlarıyla ilgilenmek durumda olduğunu belirtti.

Yavaş, "İyi bir farkla seçimi kazanacaklarını, bu dönem de belediye başkanlığı yaptıktan sonra 2. dönemin sonunda bir daha aday olmayacağını" söyledi.

Ankara'nın ilçelerinin altyapı sorunlarını çözdüklerini ve çözmeye de davam ettiklerini dile getiren Yavaş, "Belediye başkanlığı dönemimizde çok sayıda denetime tabi tutulduk. Çok şükür hiçbir şey bulamadılar. 2. dönemde de aynı düzen içinde belediye yönetimini sürdüreceğiz. İlçe belediye başkanlarından gelerek bizlere taleplerini ileten tüm belediye başkanlarının istek ve taleplerini yerine getirdik ama Beypazarı ve bazı belediye başkanları, benim odamın nerede olduğunu bilmezler." diye konuştu.

Yavaş, Ankara'yı şeffaf belediyecilikle tanıştırdıklarını belirterek, tüm ilçelere hizmetlerinin süreceğini kaydetti.

ABB Başkanı Yavaş, CHP'nin Beypazarı Belediye Başkan adayı Özer Kasap'a destek istedi.

Kaynak: AA / Güncel

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