Özer Kasap kimdir? CHP Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayı Özer Kasap kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayı Özer Kasap kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Özer Kasap kimdir? CHP Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayı Özer Kasap nereli? Detaylar haberimizdedir…

ÖZER KASAP KİMDİR?

Özer Kasap, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde CHP Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.