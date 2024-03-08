Dem Parti Ankara Beypazarı Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Ankara Beypazarı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ankara Beypazarı adayı Nurhayat Özkan kimdir?

DEM PARTİ ANKARA BEYPAZARI ADAYI NURHAYAT ÖZKAN KİMDİR?

Nurhayat Özkan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Ankara Beypazarı Belediye EşBaşkan adayıdır. Nurhayat Özkan emeklidir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.