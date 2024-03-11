Haydar Çalışkan kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayı Haydar Çalışkan kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayı Haydar Çalışkan kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Haydar Çalışkan kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayı Haydar Çalışkan nereli? Detaylar haberimizdedir…

HAYDAR ÇALIŞKAN KİMDİR?

Haydar Çalışkan, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.