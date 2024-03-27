Ankara'da tırın çarptığı motosikletteki öğrenciler ağır yaralandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde tırın çarptığı motosikletteki biri ağır iki öğrenci yaralandı.

Mustafa N. yönetimindeki 06 CTT 838 plakalı tır, Başağaç Mahallesi Şelale Evleri bölgesinde Pusat Emir D'nin kullandığı 06 DPJ 750 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan arkadaşı Fikret Burak T. ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fikret Burak T. burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların lise öğrencisi olduğu öğrenildi.