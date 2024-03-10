Saadet Partisi Beypazarı adayı Kutlu Çınar kimdir? 2024 Saadet Partisi Ankara Beypazarı belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Beypazarı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Ankara Beypazarı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Beypazarı Belediye Başkan Adayı Kutlu Çınar kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

KUTLU ÇINAR KİMDİR?

Kutlu Çınar, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Beypazarı belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ BEYPAZARI ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Beypazarı adayı belli oldu. Saadet Partisi Beypazarı Belediye Başkan Adayı Kutlu Çınar oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.