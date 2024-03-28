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Beypazarı ilçesinde okul kantinlerinde gıda denetimi

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde okul kantinlerinden satılan gıda ürünleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetleniyor.

Gıda mühendislerinden oluşan 3 kişilik ekip, Kemal Milaslı İlkokulu, Serkan Çağlayan İlkokulu, Nurettin Karaoğuz Vakfı Anadolu Lisesi, Şehit Mehmet Çiftçi İmam Hatip Ortaokulu, Gazi Gündüzalp Ortaokulu, Cumhuriyet İlkokulu ve Kemal Duman İlkokulunun kantinlerinde denetim yaptı.

Görevliler, kantinlerde satılan ürünlerin imalat ve son tüketim tarihlerini kontrol etti. Ayrıca, tost yapımında kullanılan yağların ve içine konulan peynir ve sucukların imalat ve son kullanma tarihlerine de bakıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Adem Büyükhan, yaptığı açıklamada, diğer okulların kantinlerinin de denetleneceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

Beypazarı Ankara Güncel Haberler

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