Beypazarı'nda Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Töreni Düzenlendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki törende, Kaymakam Vedat Yılmaz, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Yalçınkaya Atatürk Anıtı'na çelenk sundu ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Şehitlik ziyaretinde ise şehit kabirlerine karanfil bırakıldı. Din görevlileri Kur'an okudu, şehitler için dua edildi.

Mustafa Cankara Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki törende Beypazarı Hatice Cemil Ercan Fen Lisesi tarafından hazırlanan şehitler ve Çanakkale Zaferi konulu gösteriler sunuldu.

Program sonunda katılımcılara kuru ekmek ve hoşaf ikram edildi.

Programa, Kaymakam Yılmaz, Belediye Başkanı Kaplan ile Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Büyükbaş, Kaymakam Refiki Furkan Taha Sönmezel, Emniyet Müdürü Ahmet Emrecan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muharrem Uzun, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kıbrıs Gazisi Ali Yalçınkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu ile kurum amirleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.