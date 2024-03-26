Beypazarı'nda Baharın Müjdecisi Leylekler Dönüş Yaptı

Ankara'nın Beypazarı ilçesi, baharla birlikte leylekleri ağırlamaya başladı.

"Baharın müjdecisi" olarak adlandırılan leylekler, yaz aylarını geçirecekleri Kirmir Çayı deltası ve Kayabükü mevkinde, evlerin çatı ve bacaları ile ağaçlara yuva kurdu.

Kayabükü Mahalle Muhtarı Muammer Köksal, AA muhabirine hava sıcaklıklarının artmasıyla leyleklerin bölgeye dönmeye başladığını söyledi.

Bölgenin kara leyleklere de ev sahipliği yaptığını anlatan Köksal, "Kirmir Çayı deltası ve mahallemiz etrafındaki alanlar leylekler kadar başka kuşlara da ev sahipliği yapıyor." dedi.