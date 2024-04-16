Beypazarı soda doğurganlığı mı etkiliyor? Beypazarı ne içeriyor? İsviçre Beypazarı sodayı neden yasakladı?

Maden suyu, yerin derinliklerinden çıkarılan özel bir içecek. Özellikle yemekten sonra sıkça tüketilen maden suyu, zengin mineral oranlarıyla vücuda pek çok fayda sağlıyor. İsviçre hükümeti, Beypazarı marka maden suyunun tüketilmemesi gerektiğini duyurdu ve ürünü yasakladı. Firma ise geri çağırma işlemine başladı. Beypazarı soda doğurganlığı mı etkiliyor? Beypazarı ne içeriyor? İsviçre Beypazarı sodayı neden yasakladı?

BEYPAZARI SODA DOĞURGANLIĞI MI ETKİLİYOR?

Türkiye'de en popüler markalar arasında yer alan maden suyu markalarından birisi de Beypazarı olarak biliniyor. Ancak İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu (FSVO) yaptığı açıklamada 'insan sağlığına zararlı' gerekçesiyle Beypazarı maden suyunun ülkede satışını yasakladı.

BEYPAZARI SODADA BOR MU VAR?

İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu, "Kamuoyuna uyarı: Beypazarı marka maden suyunda aşırı bor içeriği" başlığıyla yayınladığı uyarıda şu ifadelere yer verdi:

"Bern, 15 Nisan 2024 - Yapılan resmi inceleme kapsamında Beypazarı markalı maden suyunda aşırı bor içeriği tespit edildi. Sağlık riski göz ardı edilemez. Federal Gıda Güvenliği ve Veteriner İşleri Dairesi (BLV), etkilenen markanın maden suyunun tüketilmemesini tavsiye ediyor. BAK-SAN GmbH şirketi, etkilenen ürünü derhal satıştan çekti ve geri çağırma işlemine başladı."

BEYPAZARI AÇIKLAMA YAPTI MI?

Bu durum, tüketiciler arasında endişeye neden olurken Beypazarı markasından ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.