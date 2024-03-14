Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksek Okulu'nda Kariyer Planları Semineri Düzenlendi
Ankara Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından Beypazarı Meslek Yüksek Okulu'nda öğrencilere yönelik düzenlenen Kariyer Planları seminerinde, Öğretim Görevlisi Mevsim Çağla Cengiz öğrencilere bilgilendirme yaptı. Seminere akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksek Okulunda öğrencilere yönelik Kariyer Planları semineri düzenlendi.
Ankara Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından yüksekokulun konferans salonunda verilen seminerde, Öğretim Görevlisi Mevsim Çağla Cengiz, öğrencilere bilgilendirmede bulundu.
Seminere, akademisyen ve öğrenciler katıldı. ??????????????