DEVA Partisi Beypazarı adayı Nursel Özer kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Beypazarı belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Beypazarı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Ankara Beypazarı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Beypazarı Belediye Başkan Adayı Nursel Özer kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

NURSEL ÖZER KİMDİR?

Nursel Özer, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Beypazarı belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ BEYPAZARI ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Beypazarı adayı belli oldu. DEVA Partisi Beypazarı Belediye Başkan Adayı Nursel Özer oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.