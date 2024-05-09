Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı Çiftçilere Trafik Kuralları Konusunda Bilgilendirme Yaptı
Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayabükü Mahallesi'nde tarım işçilerine trafik kuralları konusunda bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Ekipler, traktör römorkunda yolcu taşınması, araca inme ve binme kuralları konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çiftçilere trafik kuralları konusunda bilgilendirmede bulundu.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Kayabükü Mahallesi'nde tarım işçilerine yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.
Ekipler, traktör römorkunda yolcu taşınması, araca inme ve binme kuralları konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.
Jandarma ekiplerinin dağıttığı reflektörler traktörlere takıldı.