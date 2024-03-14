Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, ağaçlandırma çalışmalarını inceledi
Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan ağaçlandırma çalışmalarını incelemek üzere İnözü Vadisi ve Eski Köst Yolu bölgesine gitti. Yılmaz, fidan dikiminin önemini vurgulayarak daha fazla fidan dikilmesi gerektiğini belirtti.
Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ağaçlandırılma yapılan alanlarda incelemede bulundu.
Ağaçlandırma Projesi kapsamında çalışmaların yürütüldüğü İnözü Vadisi'nin bazı alanları ile Eski Köst Yolu bölgesinde incelemelerde bulunan Yılmaz, çalışmalar hakkında Orman İşletme Müdürü Kadir Pekal'dan bilgi aldı.
Fidan dikiminin önemini vurgulayan Yılmaz, daha çok fidan dikiminde bulunmaları gerektiğini belirtti.