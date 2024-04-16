Maden suyu, yerin derinliklerinden çıkarılan özel bir içecek. Özellikle yemekten sonra sıkça tüketilen maden suyu, zengin mineral oranlarıyla vücuda pek çok fayda sağlıyor. İsviçre hükümeti, Beypazarı marka maden suyunun tüketilmemesi gerektiğini duyurdu ve ürünü yasakladı. Peki, Bor nedir? Bor tüketirsek ne olur? Bor'un zararları nedir?

BOR NEDİR?

"Bor", periyodik tabloda "B" sembolüyle gösterilen bir kimyasal elementtir. Atom numarası 5 olan bu element, metalloidler grubunda yer alır. Doğada genellikle boraks, kernit, ulexit ve boronit gibi minerallerin bileşenleri olarak bulunur. Bor, endüstride cam üretimi, seramikler, deterjanlar, tarım kimyasalları ve nükleer reaktörler gibi çeşitli alanlarda kullanılır. Ayrıca, birçok endüstriyel süreçte katalizör olarak da kullanılabilir. Bor aynı zamanda bazı bileşiklerde ateşleme ve yeşil renk verme özelliğiyle de bilinir.

BOR TÜKETİMİNİN ZARARLARI NEDİR?