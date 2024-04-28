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Beypazarı'nda Mahalle Sakinleri Yağmur Duasında Bulundu

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Başkentin Beypazarı ilçesinde, bölgeye yeteri kasar yağmur düşmemesi sonrasında mahalle sakinleri köylerde yağmur duasında bulundu. İlçesinin Kuyumcutekke, Dudaş, Üreğil, Fasıl ve İncepelit mahallelerinde halk yağmur duasına katıldı.

Başkentin Beypazarı ilçesinde, bölgeye yeteri kasar yağmur düşmemesi sonrasında mahalle sakinleri köylerde yağmur duasında bulundu.

İlçesinin Kuyumcutekke, Dudaş, Üreğil, Fasıl ve İncepelit mahallelerinde halk yağmur duasına katıldı.

Mahalle sakinleri köylerin ören yerlerinde yağmur duasında bulunmak üzere toplanırken, Kuyumcutekke Mahallesinde, mahalle sakinleri köy meydanında toplanmalarının ardından din görevlileri eşliğinde, köyün üzerindeki dilek tepesine kadar tekbirlerle yürüdü.

Burada, yine din görevlileri eşliğinde kılınan 2 rekat namazın ardından yağmur duasında bulunuldu.

Kuyumcutekke Mahallesi Muhtarı Ahmet Yılmaz, çocukluğundan beri köylerinde yağmur duasının yapıldığını söyledi.

Yılmaz, "Yağmur duasında bulunduğumuz tepeden yine köye kadar, din görevlileri eşliğinde tekbirlerle geldik. Camimizde öğle namazını kıldık ve akabinde caminin altında bulunan salonda vatandaşlara çorba, pilav, ayran ve tatlı ikramında bulunduk. Yağmur duamıza katılan özellikle Ankara İl Müftülük vaizi değerli hocamız Mahmut Rauf Arcaklıoğlu başta olmak üzere tüm din görevlilerine teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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