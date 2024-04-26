Beypazarı'nda Hacca Gidecekler İçin Seminer Düzenlendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, bu yıl hacca gidecekler için seminer gerçekleştirildi.

Müftülük tarafından Yatılı Bölge Hafızlık Kuran Kursu Salonunda düzenlenen seminerde ihrama girme, ihram bağlama teknikleri, ihramlıyken dikkat edilmesi gerekenler gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

İlçede bu yıl 34'ü kadın 60 kişinin hacca gideceği kaydedildi.