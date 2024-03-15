Beypazarı'nda Ramazan Ayı Denetimleri

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla fırın ve pastanelerde denetim gerçekleştirildi.

Zabıta ekipleri, pastane ve fırınlarda genel hijyen, gramaj uygunluğu ve fiyat tarifleriyle ilgili kontroller yaptı.

İnsanların güven içinde alışveriş yapması için çalışmalarına devam eden zabıta ekipleri, denetimlerini ramazan boyunca sürdürecek.