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Beypazarı İlçe Tarım Orman Müdürlüğü, süne ile mücadele başlatıyor

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Beypazarı İlçe Tarım Orman Müdürlüğü, ekili ürünlere zarar veren süne ile mücadele başlatılacağını duyurdu. İlçe Tarım Orman Müdürü Adem Büyükhan, hububat ürünlerine zarar veren süne ile mücadele çalışmalarının hafta başından itibaren başlayacağını belirtti.

Beypazarı İlçe Tarım Orman Müdürlüğü, ekili ürünlere zarar veren süne ile mücadele başlatılacağını bildirdi.

İlçe Tarım Orman Müdürü Adem Büyükhan, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde 200 bin dönümün üzerinde hububat ekimi yapıldığını belirtti.

Hububat ürününe zarar veren süne ile mücadelenin hafta başından itibaren başlatılacağı bildiren Büyükhan, "Beypazarı, verimli topraklara sahip bir ilçe. Bu anlamda her daim çiftçinin yanında olmaya çalışıyoruz. Tarlalarda kontroller sürüyor." dedi.

İl Tarım Orman Müdürlüğü ile eş zamanlı olarak ilçe genelinde süne mücadele başlatacaklarını dile getiren Büyükhan, hiçbir çiftçinin ürününün zarar görmesini istemediklerini vurguladı.

Büyükhan, ekiplerinin tarlalarda yaptıkları kontrollerde süne ve kımıl erginine rastlanmadığını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Beypazarı Çiftçilik Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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