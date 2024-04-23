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Beypazarı'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen törende, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu ve öğrencilerin gösterilerini izledi. Programda yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, etkinlikler kapsamında beraberindeki şube müdürleriyle 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlama programı Bankalar Caddesi'nde devam etti.

Burada düzenlenen etkinliklerde, öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu, şiirler okudu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Uslu'nun konuşma yaptığı programda, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyelerince ödülleri verildi. ??????????????

Kaynak: AA / Güncel

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