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Beypazarı'nda Havuç Hasadı Devam Ediyor

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Türkiye'de havuç üretiminde öne çıkan Ankara'nın Beypazarı ilçesinde hasat devam ediyor.

Üreticiler, 25 bin dekarda yetiştirilen havuçların hasadını bayram tatilinde de sürdürdü. Hasat edilen ürünler, daha sonra İstanbul başta olmak üzere çeşitli şehirlere gönderilmek üzere paketlendi.

Havuç paketlemede çalışan Dilek Erkmen, bayramlaştıkları arkadaşlarıyla çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Atike Çelik ise çalışarak ailesine destek olduğunu ifade ederek, "Çalışıyoruz, elimiz parasız kalmıyor." dedi.

Kaynak: AA / Ekonomi

Beypazarı Türkiye Ankara Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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