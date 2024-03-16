Beypazarı İlkokulu Öğrencileri Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Beypazarı ilçesinde Şehit Onur Yaman İlkokulu öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehidin ailesini ziyaret etti.

Şehit Onur Yaman İlkokulu öğrencileri, şehidin Ayvaşık Mahallesi'nde ikamet eden ailesine ziyarette bulundu.

Şehit Onur Yaman İlkokulu Müdürü Kuraner Tuna, çocuklarla şehit ailesini ziyaret ederek anlamlı günde onları yalnız bırakmadıklarını kaydetti.

Şehidin annesi Sultan Yaman da çocukların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çok sayıda evladım oldu. 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nü unutmamışlar. Evlatlarımdan Allah razı olsun. Okulun açılmasının akabinde 3-5 kez okula ziyarette bulundum. Şehit oğlum Onur Yaman'ın adının okulda yaşatılması, şehit ailesi olarak bizleri gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

???????