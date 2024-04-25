Üye Girişi
Haberler

Ankara'da Kalp Krizi Geçiren Hasta Hava Ambulansıyla Hastaneye Ulaştırıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kalp krizi geçiren 80 yaşındaki hasta, hava ambulansı ile Ankara Şehir Hastanesine ulaştırıldı. Gazipaşa Mahallesi'ndeki ikametinde rahatsızlanan 4 çocuk babası Abdullah Tiftikci, sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Tiftikci, ilk müdahalenin ardından hava ambulansı ile Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kalp krizi geçiren 80 yaşındaki hasta, hava ambulansı ile Ankara Şehir Hastanesine ulaştırıldı.

Gazipaşa Mahallesi'ndeki ikametinde rahatsızlanan 4 çocuk babası Abdullah Tiftikci, sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Tiftikci, ilk müdahalenin ardından hava ambulansı ile Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kalp Krizi Beypazarı Gazipaşa Ankara Çocuk Ulaşım Acil Durum Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İnci Taneleri 13. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 25 Nisan İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Aldatmak 67. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 25 Nisan Aldatmak yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 25-26 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! Kül Masalı 10. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 25 Nisan Kül Masalı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Survivor kim kazandı? 25 Nisan Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 25-26 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! Survivor CANLI izle! 24 Nisan Perşembe TV8 Survivor HD izleme linki! Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 25 Nisan Euro kaç lira? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 25-26 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İnci Taneleri CANLI izle! 24 Nisan İnci Taneleri 12. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 25-26 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! Aldatmak canlı izle! 25 Nisan ATV Aldatmak 66. bölüm canlı izle! Aldatmak son bölümde neler oldu? ATV canlı izle! GÜNCEL DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (25 Nisan) Dolar ne kadar oldu? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 25-26 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! Kül Masalı CANLI izle! Kül Masalı 9. Bölüm TRT 1 CANLI izle!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title