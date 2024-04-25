Ankara'da Kalp Krizi Geçiren Hasta Hava Ambulansıyla Hastaneye Ulaştırıldı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kalp krizi geçiren 80 yaşındaki hasta, hava ambulansı ile Ankara Şehir Hastanesine ulaştırıldı. Gazipaşa Mahallesi'ndeki ikametinde rahatsızlanan 4 çocuk babası Abdullah Tiftikci, sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Tiftikci, ilk müdahalenin ardından hava ambulansı ile Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kalp krizi geçiren 80 yaşındaki hasta, hava ambulansı ile Ankara Şehir Hastanesine ulaştırıldı.
Gazipaşa Mahallesi'ndeki ikametinde rahatsızlanan 4 çocuk babası Abdullah Tiftikci, sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Tiftikci, ilk müdahalenin ardından hava ambulansı ile Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.