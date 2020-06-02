Başakşehir sabah çalışmasını tamamladı Medipol Başakeşhir, Süper Lig'in 27'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Medipol Başakeşhir, Süper Lig'in 27'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, kuvvet çalışmasıyla sona erdi.Turuncu lacivertli takım, bugün saat 17.00'de yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: DHA