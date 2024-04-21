Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor'u Mauro Icardi, Abdülkerim Bardakcı, Dries Mertens ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle golleriyle 3-1 mağlup etti. Konuk takımın tek golünü Alpaslan Öztürk attı. Peki, Galatasaray- Pendikspor maçı kaç kaç bitti? Maçı kim kazandı?

GALATASARAY- PENDİKSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Karşılaşmanın 35. dakikasında Dries Mertens'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Mauro Icardi, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Müsabakanın ilk yarısında goller peş peşe geldi. Icardi'den 5 dakika sonra sahneye çıkan Abdülkerim Bardakcı, Hakim Ziyech'in kullandığı kornerde kafa vuruşuya topu filelere yollayarak farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Müsabakanın 77. dakikasında Berkan'pasıyla çaprazda topla buluşan Dries Mertens, topu ağlara gönderdi ve skoru 3-0'a getirdi. Konuk takımın skoru belirleyen tek golünü 85. dakikada eski Galatasaraylı Alpaslan Öztürk kaydetti. Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, uzatma dakikalarında kazanılan penaltıdan yararlanamadı. İnceleme sonrasında tekrarlanan penaltı topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, bu kez topu ağlara gönderdi ve skoru 4-1'e getirerek maçın sonucunu belirledi.

MAÇI KİM KAZANDI?

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Pendikspor'u mağlup eden Galatasaray, Süper Lig tarihinde kendisine ait üst üste kazanma rekorunu tekrarladı. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray,galibiyet serisini 14 maça çıkarttı. Cimbom, geçen sezon Süper Lig'in 12 ve 25. haftalarında üst üste 14 maç kazanarak, Beşiktaş'a ait olan rekoru kırmıştı.