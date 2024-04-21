Bonucci futbolu bırakıyor mu? Bonucci Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos'a elendiği maçta penaltı kaçıran Leonardo Bonucci'nin tepkiler sonrası psikolojisinin bozulduğu ve gelen tepkiler nedeniyle emeklilik kararı alabileceği konuşuluyor. Pek, Bonucci futbolu bırakıyor mu? Bonucci Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

BONUCCI EMEKLİ Mİ OLACAK?

Corriere dello Sport'un haberine göre; İtalyan oyuncunun, Fenerbahçe taraftarından gelen sert tepkiler sonrası psikolojik olarak çöktüğü belirtildi. Haberde sarı-lacivertli yıldız futbolcunun bu tepkiler sonrası emeklilik kararı alabileceği iddia edildi.

FENERBAHÇE'DEN AYRILACAK MI?

Devre arasında takıma katılan 36 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 20 maça çıktı. Tecrübeli savunmacı, takıma 1 gol ve 1 asistlik katkı yaptı.