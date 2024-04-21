Tartışmalar kadın futboluna sıçradı! Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Müsabakayı 3-0 bordo-mavili takım kazandı. Karşılaşmanın ardından Karadeniz ekibinden dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sarı-lacivertlilere penaltı göndermesi yapılan paylaşımda, "Bu sefer kurtarmadı" ifadeleri kullanıldı.
Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Kadın Futbol Takımını sahasında 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo mavili kulübün resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.
PENALTI GÖNDERMESİ
Joker yazılarının yer aldığı paylaşımda sar-lacivertlilere penaltı göndermesi yapılarak, "Bu sefer kurtarmadı" ifadelerine yer verildi. Bu paylaşım, bordo mavili taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü ve defalarca paylaşıldı.
İşte o paylaşım;