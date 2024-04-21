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Tartışmalar kadın futboluna sıçradı! Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Müsabakayı 3-0 bordo-mavili takım kazandı. Karşılaşmanın ardından Karadeniz ekibinden dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sarı-lacivertlilere penaltı göndermesi yapılan paylaşımda, "Bu sefer kurtarmadı" ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Kadın Futbol Takımını sahasında 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo mavili kulübün resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

PENALTI GÖNDERMESİ

Joker yazılarının yer aldığı paylaşımda sar-lacivertlilere penaltı göndermesi yapılarak, "Bu sefer kurtarmadı" ifadelerine yer verildi. Bu paylaşım, bordo mavili taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü ve defalarca paylaşıldı.

İşte o paylaşım;

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trabzonspor Fenerbahçe Karadeniz Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Verdik y gorduk etkiyi:

Kucuk kiz cocuklarini bu nefret ortamina alet eden sosyal medya maymunlarinin haber degeri yoktur

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Vll. Murat:

rezilsiniz ..

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