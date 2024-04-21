Galatasaray, Pendikspor'u mağlup ederek sahasındaki galibiyet serisini sürdürdü
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında üst üste 34. maçta da kaybetmeyerek Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Bu sezon evinde oynadığı 17 karşılaşmada da galibiyet elde eden Galatasaray, sahasında puan kaybetmeyen tek takım oldu.
Galatasaray, Pendikspor galibiyetiyle Süper Lig'de sahasında üst üste 34. maçta da kaybetmedi.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Pendikspor ile oynadı. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 4-1'lik skorla kazandı. Sahasında son olarak 2022-2023 sezonunda Giresunspor'a 1-0 yenilen Aslan daha sonra oynadığı 34 lig mücadelesinde 32 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
Cimbom bu sezon ligde evinde oynadığı 17 karşılaşmada da 3 puan aldı ve bu alanda sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak dikkat çekiyor. - İSTANBUL