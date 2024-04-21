GALATASARAY- PENDİKSPOR MAÇI CANLI ANLATIM I Galatasaray- Pendikspor maçı takip et!

Trendyol Süper Lig'in lider olan ve ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk için yarışan Galatasaray, 33. hafta karşılaşmasında kümede kalmak için 3 puana ihtiyaç duyan Siltaş Yapı Pendikspor'u sahasında ağırlıyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'da oynanan mücadele saat 19.00'da başladı.beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanan maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetiyor.

GALATASARAY- PENDİKSPOR MAÇI CANLI ANLATIM

40' GOOOLLL! Galatasaray farkı ikiye çıkardı. Durum 2-0!

39' KALECİ! Ceza sahası içinde güzel paslaşmalarla topu önüne alan Icardi köşeye vurdu. Erdem şık bir kurtarışla topu ağlara yolladı.

37' Pendikspor'da sakatlanan Badou Ndiaye'nin tedavisi saha içinde yapılıyor.

36' Sol kanattan çevrilen pasta Mertens ceza sahası dışındaki Icardi'yi gördü. Icardi ayağının içiyle köşeye çok şık bir vuruşla topu ağlara yolladı.

35' Icardi fileleri havalandırdı. Galatasaray 1-0 öne geçti.

29' Badou Ndiaye'nin Mame Thiam'a derin pasında topla buluşan Thiam için ofsayt bayrağı kalktı.

28' Nuno Sequeira'nın ceza sahası içine ortasında Kerem Demirbay, Thiam'a kafa vuruşu izni vermedi.

26' Umut Nayir'in tedavisi tamamlandı. Oyun başladı.

25' Pendikspor'da bu kez sakatlık yaşayan isim Umut Nayir. Sağlık ekibi oyunda.

19' Mertens'in ceza sahası içine ortasını Erdem Canpolat ceza sahası dışına uzaklaştırdı. Dönen topu alan Kerem Demirbay'ın uzaktan şutu farklı şekilde dışarıda.

18' Sağ kanatta pasını çıkaran Hakim Ziyech rakibinin hamlesiyle yerde kaldı. Karar faul.

17' DIŞARIDA! Kaan Ayhan'ın sağ kanattan ortasında Kerem Demirbay'ın gelişine vuruşu kalenin üstünden dışarıya gitti.

14' VURAMADI! Topu kapan Pendikspor savunmayı eksik yakaladı. Mame Thiam'ın pasında sağ kanatta topu alan Umut Nayir, ceza sahası içinde vuruşunu gerçekleştiremedi.

13' Hakim Ziyech'in sol kanattan penaltı noktası üzerine pasında hiçbir arkadaşı o bölgede değil. Top Arnaud Lusamba'da kaldı.

12' Pendikspor'da Mame Thiam sakatlık yaşadı. Oyun durdu.

11' Ceza yayı üstünde topu alan Hakim Ziyech sağ çaprazdan vurdu. Savunmadan dönen top kaleyi bulmadı.

10' Karşılaşmada ilk 10 dakika golsüz eşitlikle geçildi.

9' Sol kanatta Mertens'ten pası alan Derrick Köhn ortasını açmak istedi ancak başarısız oldu. Kale vuruşu Pendikspor'un.

7' Savunma arkasına hızlı sarkan Mame Thiam sağına çekip yerden vurdu. Muslera topu kurtardı.

1' Galatasaray-Siltaş Yapı Pendikspor karşılaşmasında ilk düdük geldi ve maç başladı.