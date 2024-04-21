Kerem Aktürkoğlu Pendikspor maçında penaltıdan gol attı
Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Pendikspor maçında penaltıdan attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 12'ye yükseltti.
Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Pendikspor maçında penaltıdan attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 12'ye yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray evinde Pendikspor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların son golünü penaltıdan Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Mücadelenin 90+3. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Kerem'in vuruşunu kaleci Erdem Canpolat kurtardı. Daha sonra maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu VAR'ın uyarısıyla penaltıyı tekrarlattı. 25 yaşındaki futbolcu 90+6. dakikada bu sefer meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 4-1'e getirdi.
Kerem Aktürkoğlu böylece Süper Lig'de bu sezonki 12. golünü kaydetti.
Mücadeleye yedek başlayan Kerem, 74. dakikada Hakim Ziyech'in yerine oyuna dahil oldu. - İSTANBUL