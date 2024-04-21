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Mauro Icardi, Pendikspor maçında attığı golle gol sayısını 20'ye çıkardı

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Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Pendikspor maçında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 20'ye çıkardı. Icardi ayrıca son 5 maçta 6. golünü kaydetti.

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Pendikspor maçında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 20'ye çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray evinde Pendikspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kaydetti. Maçın 35. dakikasında sol kanattan Derrick Köhn'ün pasında Dries Mertens bekletmeden Icardi'ye çıkardı. Bu oyuncunun ceza yayından plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 1-0 oldu.

31 yaşındaki futbolcu bu golle birlikte Süper Lig'deki gol sayısını 20'ye çıkardı ve krallık yarışında Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko'yu yakaladı. Arjantinli futbolcu ayrıca ligde son 5 maçta 6. golünü kaydetti.

Mücadeleye 11'de başlayan Mauro Icardi'nin yerine 83. dakikada Carlos Vinicius girdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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