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Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Pendikspor karşılaşmasıyla gol sayısını 6'ya çıkardı

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Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Pendikspor karşılaşmasında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya yükseltti.

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Pendikspor karşılaşmasıyla Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya çıkardı.

Trednyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Pendikspor'u 4-1 mağlup ederken sarı-kırmızılıların 3. golü Belçikalı futbolcu Dries Mertens'ten geldi. Müsabakanın 76. dakikasında Berkan Kutlu'nun pasında ceza sahası içi sol tarafında bulunan Mertens düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 3-0 oldu.

36 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 6 yaptı. Mertens'in ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi elemlerinde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde de 1 golü bulunuyor.

Müsabakaya 11'de başlayan Dries Mertens 82. dakikada yerini Tete'ye bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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