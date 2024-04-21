Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe Sivasspor maçı için Sivas'a geldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor'a konuk olacak maç için Sivas'a geldi. Kafileyi sarı-lacivertli taraftarlar havalimanında coşkulu bir şekilde karşıladı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe, maç için Sivas'a geldi. Kafileyi sarı-lacivertli taraftarlar havalimanında coşkulu bir şekilde karşıladı.

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen Fenerbahçe kafilesini burada sarı-lacivertli taraftarlar karşıladı. Taraftarlar, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunarak çiçek takdim ettiler.

Meşalelerle karşılanan Fenerbahçe kafilesi, daha sonra otobüsle kampa girecekleri otele geçti. Otel önünde bekleyen taraftarlar, takımları lehine tezahürat yaptı.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda Sivasspor ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Sivasspor Sivas Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

22 NİSAN HAVA DURUMU I 22 Nisan'da İstanbul, Ankara, İzmir hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? Bein Sports CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz nereden izlenir? Canlı maç izleme linki GALATASARAY- PENDİKSPOR CANLI İZLE! Galatasaray- Pendikspor maçı nereden, nasıl izlenir? Galatasaray- Pendikspor canlı yayın linki! Şevval Sam'ın sevgilisi kim? Şevval Şam'ın reklamcı sevgilisi kimdir? En iyi PlayStation 5 oyunları neler? PLAYSTATION 5 oyun önerileri ne? 23 NİSAN otobüsler ücretsiz mi? 23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz olacak mı? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI yarı final maçları ne zaman? ZTK maçları ne zaman oynanacak? ALES/1 Soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Survivor Birleşme Partisi ne zaman? Survivor'da takımlar karışacak mı? Yeni bölüm ne zaman? GİRESUNSPOR – SAKARYASPOR CANLI: Giresunspor – Sakaryaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Giresunspor Sakaryaspor canlı yayın linki! GENÇLERBİRLIĞİ – ERZURUMSPOR CANLI: Gençlerbirliği – Erzurumspor maçı nereden, nasıl izlenir? Gençlerbirliği Erzurumspor canlı yayın linki! 23 NİSAN'DA KARGOLAR AÇIK MI? 23 Nisan'da kargolar çalışıyor mu? BAŞAKŞEHİR- RİZESPOR MAÇI Maç kaç kaç bitti? Maçı kim kazandı? Maç özeti! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 21 Nisan! 22 NİSAN okullar tatil mi? 22 Nisan'da okullar tatil olacak mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title