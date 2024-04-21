Okan Buruk galibiyet sonrası ne söyledi? Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile ilgili ne dedi?

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından galibiyeti değerlendirdi. Peki, Okan Buruk galibiyet sonrası ne söyledi? Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile ilgili ne dedi? Detaylar haberimizde...

OKAN BURUK GALİBİYET SONRASI NE SÖYLEDİ?

Şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Okan Buruk, "Sona doğru gittikçe maçlar zorlaşıyor. Bizim için ve rakiplerimiz için çok zor oluyor. Ligin iyi takımlarından Adana Demirspor'la oynayacağız. Ligdeki her takımın kendi hikayesi var. Tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum. Oyuna girmediği için üzülen oyuncularımız oluyor ama hedefimiz Galatasaray'ın şampiyonluğu. Taraftarımız yine muhteşemdi. İç saha performansımızın nedeni taraftarımızın verdiği destek" dedi.

FENERBAHÇE İLE OLAN ŞAMPİYONLUK YARIŞI HAKKINDA NE DEDİ?

Mauro Icardi ve Dries Mertens'in takım için önemine vurgu yapan Buruk, "Çok önemli oyuncular, saha içi ve saha dışı bizi çok iyi desteklediler. Mertens'i bütün Futbol severler seviyor. Ligde marka değeri getirdi. Bugün Icardi'nin hafta içinden ayağında bir ağrı vardı. Ona teşekkür etmek gerekiyor. Galatasaray taraftarının sevgisini hak ediyor. Son 10 dakika çıkarmamın sebebi de belki depar atar bir şey olur, cuma gününe saklamak istiyoruz. Fenerbahçe ile gol averajı yarışımız var, kapatmak istiyoruz" şeklinde konuştu.