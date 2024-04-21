Üye Girişi
Haberler

Galatasaray, Pendikspor maçıyla yenilmezlik serisini 21'e çıkardı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Hatayspor'u 4-1 yenerek puanını 90'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Galatasaray, yenilmezlik serisini 21 maça çıkardı.

Galatasaray, Pendikspor maçıyla birlikte Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 21'e çıkardı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Hatayspor'u konuk etti. Müsabakayı 4-1 kazanan sarı-kırmızılılar puanını 90 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Ligdeki son mağlubiyetini ligin ilk yarısında deplasmandaki Hatayspor'a karşı alan Galatasaray, yenilmezlik serisini 21 maça çıkardı.

Sarı-kırmızılılar ligde bu süreçte; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Alanyaspor ve Pendikspor'u mağlup ederken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Galatasaray Pendikspor Hatayspor Trendyol Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title