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Aslan durdurulamıyor! Galatasaray, sahasında Pendikspor'u 4-1 mağlup etti

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor'u Mauro Icardi, Abdülkerim Bardakcı, Dries Mertens ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle golleriyle 4-1 mağlup etti. Konuk takımın tek golünü Alpaslan Öztürk attı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray ile kümede kalma mücadelesi veren Siltaş Yapı Pendikspor RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, rakibini 4-1 mağlup etti.

PERDEYİ ICARDI AÇTI

Karşılaşmanın 35. dakikasında Dries Mertens'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Mauro Icardi, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Aslan durdurulamıyor! Galatasaray, sahasında Pendikspor'u 4-1 mağlup etti

ABDÜLKERİM, FARKI 2'YE ÇIKARDI

Müsabakanın ilk yarısında goller peş peşe geldi. Icardi'den 5 dakika sonra sahneye çıkan Abdülkerim Bardakcı, Hakim Ziyech'in kullandığı kornerde kafa vuruşuya topu filelere yollayarak farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Aslan durdurulamıyor! Galatasaray, sahasında Pendikspor'u 4-1 mağlup etti

MERTENS SAHNEYE ÇIKTI

Müsabakanın 77. dakikasında Berkan'pasıyla çaprazda topla buluşan Dries Mertens, topu ağlara gönderdi ve skoru 3-0'a getirdi.

TEK GOL ALPASLAN'DAN

Konuk takımın skoru belirleyen tek golünü 85. dakikada eski Galatasaraylı Alpaslan Öztürk kaydetti.

PENALTIYI ÖNCE KAÇIRDI, SONRA ATTI

Galatasarayi 90+2. dakikada Carlos Vinicius'un ceza sahası içinde yerde kalması sonrası penaltı kazandı. Topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, kaleci Erdem'i geçemedi. Hakem, sahasına erken giren Pendiksporlu futbolcuları tespit etti ve penaltıyı tekrarladı. Topun başına tekrar geçen Kerem, bu kez meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve maçın skorunu 4-1 olarak tayin etti.

KENDİ REKORUNU TEKRARLADI

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Pendikspor'u mağlup eden Galatasaray, Süper Lig tarihinde kendisine ait üst üste kazanma rekorunu tekrarladı. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray,galibiyet serisini 14 maça çıkarttı. Cimbom, geçen sezon Süper Lig'in 12 ve 25. haftalarında üst üste 14 maç kazanarak, Beşiktaş'a ait olan rekoru kırmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (7)

AYHAN BAYRAK:

Pendik maçı önceden satışını yaptı zaten alıştık böyle şeylere

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Kaan Doğan:

10senedir şampiyon oşamıyosunuz faturasını Galatasaray'a çıkarıyosunuz

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Mehmet Acıoğlu:

Ligden düşme korkusu olan bir takım maç satacak buna kendin bile inanmıyorsun Ali koç artıklığını bırakın çamur at izi kalsın

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Murat Celik:

bu yılın şampiyonu Galatasaray

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Davud Doğrucu:

sen ekmeğinin peşinde koş GS li oyuncular milyon dolar kazanıyor sezon bitince Maldivler deler sen neredesin o yüzden sevinme

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Veysel null:

ŞAMPİYON GALATASARAY gümbür gümbür geliyor...

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Veysel null:

Bu arada bomba gibi bir haber var Fenerbahçe Olympiakos a elendiği için UEFA ya tepki olarak bir dahaki Avrupa maçında sahaya u17 ile çıkmaya karar vermiş duydunuz mu la?hahahaha

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