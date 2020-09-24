Ülke sağanak yağışa teslim! Meteoroloji bölge bölge uyardı

Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, İç ve Güney Ege, Göller yöresi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Bursa, Eskişehir'in güney kesimleri, Adana, Ankara, Eskişehir ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR ORTA KUVVETTE OLACAK

Rüzgarın ise genellikle Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile zamanla Güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı, diğer yerlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı 28

İstanbul: Parçalı bulutlu 27

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 30

Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Bursa: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Parçalı bulutlu 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34